Arabes israéliens : le Haut Comité de suivi hausse le ton

Le Haut Comité de suivi des Arabes israéliens hausse le ton face aux autorités israéliennes. A l’issue d’une réunion, ce jeudi, à Rahat, ses membres ont décidé de reconstruire les maisons détruites à Oum al-Hiran. Mais ce n’est pas tout : ils ont annoncé la tenue d’une manifestation, samedi vers midi, dans la région et l’organisation, dès lundi, d’un convoi de voitures jusqu’au siège du gouvernement à Jérusalem. Ils comptent par ailleurs poursuivre des mouvements de protestations dans les localités arabes et tenir également des rassemblements avec Juifs et Arabes.