Les Arabes israéliens bloquent des routes

A l’appel du Haut-comité de suivi des Arabes israéliens et de la Liste arabe unifiée, des centaines d’automobilistes arabes israéliens ont organisé une chaîne depuis Kalanswa dans le Sharon et depuis l’intersection de Lehavim, dans le sud du pays, en direction de Jérusalem. Cette mobilisation a provoqué des nombreux bouchons sur des axes principaux, dont l’autoroute n° 6 et la route n°1 entre Tel-Aviv et Jérusalem.

Pour le Haut-comité de suivi il s’agit d’une « protestation contre les crimes destructions de maisons arabes, pour l’assassinat de l’enseignant Yaakoub Moussa Abou al-Kiyan et contre la politique du gouvernement contre les Arabes israéliens » (sic). Muhamad Barake, président du Haut-comité exige aussi la création d’une commission d’enquête sur la mort d’al-Kiyan, qui avait renversé et tué le policier Erez Lévy hy’d.

Ayman Oudeh, président de la liste arabe unifiée a lui-aussi jeté de l’huile sur le feu a appelé la population arabe à participer en masse à ce mouvement de protestation: « Nous appelons la population arabe à venir exiger du gouvernement de cesser ses attaques sauvages contre elle et exiger du ministre Guilad Erdan de prendre ses responsabilités et démissionner…. ».

En l’occurrence il ne s’agit « que » d’une manifestation. Mais que se passerait-il si en cas de conflit, si les députés arabes qui rêvent d’une défaite israélienne, appelaient leur population à bloquer les routes du pays afin d’empêcher les mouvements de troupes et de matériel?

Photo Bassel Awidat / Flash 90