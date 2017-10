Des Arabes de Jérusalem ne veulent pas être administrés par l’Autorité Palestinienne

Le plan pour Jérusalem proposé par la députée Anat Berko commence à faire des vagues dans les quartiers arabes de la capitale. Dr. Anat Berko a élaboré une solution intermédiaire permettant à Israël de maintenir sa souveraineté politique sur la capitale réunifiée tout en réunissant tous les quartiers arabes sous un même toit en leur accordant une autonomie administrative en coopération avec l’AP. Selon elle, cette solution « libérerait » Israël du poids économique et sécuritaire représenté par les quelque 300.000 habitants arabes de la capitale et des villages environnants. Israël garderait la haute main concernant la sécurité et les points de passage et les habitants de ces quartiers se verraient retirer leur citoyenneté israélienne.

Ce plan n’est pas du goût de tout le monde au Likoud et le Premier ministre, tout en le qualifiant « d’intéressant » ne semble pas enclin à le faire avancer.

Mais il est intéressant de voir comment les habitants concernés réagissent à cette éventualité. Invité sur le plateau de la chaîne Aroutz 20, Ramadan Dabash, le mokhtar du quartier de Tzur Baher, a exprimé son refus de renoncer à la citoyenneté israélienne et a indiqué sa préférence pour un maintien sous souveraineté israélienne. Mais surtout, en prenant soin de « ne parler qu’en son nom personnel », il a dit qu’il ne faisait aucune confiance dans l’Autorité Palestinienne.

Et face à la question du journaliste sur l’incitation dans les écoles, les jets de pierres ou de bouteilles incendiaires sur les forces de policie, Ramadan Dabash a éludé la question en répondant: « 90% des habitants arabes de Jérusalem souhaitent vivre en paix sous souveraineté israélienne »…

Photo Wikipedia