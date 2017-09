Arabe, Musulmane et sioniste! Sarah Zouabi

Nous vivons dans une réalité complexe, c’est le moins que l’on puisse dire. Et chaque jour nous apporte la preuve que rien n’est tout blanc ou tout noir et que le bien ne se trouve pas toujours là où on l’attendrait.

Le conflit qui nous oppose à nos voisins arabes, la haine qu’ils nous vouent et le sentiment de méfiance que nous avons bien normalement développé envers eux, nous font oublier qu’il existe aussi parmi ceux-ci des personnes prêtes à risquer gros pour nous démontrer leur soutien et leur amour. Sarah Zouabi en est un merveilleux exemple. Voilée, avec un accent qui témoigne de ses origines, elle n’hésite pas à revendiquer haut et fort sa fierté d’être israélienne et de vivre dans le pays des Juifs.

LPH vous présente ce personnage que l’on aimerait voir servir de modèle à beaucoup d’autres, y compris au sein de notre peuple…

Le P’tit Hebdo: Pouvez-vous vous présenter?

Sarah Zouabi: Je m’appelle Sarah Zouabi. J’ai grandi dans une ambiance religieuse musulmane: nous observions le Ramadan, les prières. On m’a élevée dans des valeurs d’amour envers son prochain tel qu’il est.

Depuis mon enfance, les Juifs ont fait partie de notre maison, ce qui n’était pas vraiment pas bien vu à l’époque. Je ne me souviens pas que mes parents souffraient du regard des autres. Mais personnellement, je suis menacée pour mon soutien aux Juifs et à Israël. Pour autant je revendique avec fierté mon sionisme!

Lph: Qu’est-ce que le sionisme pour vous?

S.Z.: Etre sioniste pour moi c’est croire dans le droit du peuple juif d’avoir son propre Etat sur la terre sainte qui n’est autre qu’Eretz Israël. Et j’insiste bien sur le fait que l’existence de l’Etat d’Israël comme Etat des Juifs est un droit et non une faveur que l’on accorderait à ce peuple. C’est pour cette raison aussi que je passe aujourd’hui une partie de mon temps, parallèlement à mon emploi de fonctionnaire, à faire de la hasbara en Israël et à l’étranger pour défendre notre Etat.

Lph: Quand on entend vos prises de position on ne peut que vous trouver courageuse. Est-ce ainsi que vous vous voyez?

S.Z.: Oui, je le crois. Connaissez-vous beaucoup de musulmanes qui tiennent le même discours que moi? Je vis entourée d’arabes qui me sont hostiles et qui sont hostiles aux Juifs. Je suis consciente du fait que mes prises de position publiques me mettent en danger, moi et ma famille. Je subis beaucoup de menaces, de diffamations et d’hostilité parce que je soutiens avec autant de passion Israël. Ce n’est ni agréable ni facile. C’est une attitude qui nécessite du courage, en particulier pour une femme, arabe et musulmane.

Lph: Pourquoi est-ce si important pour vous de déclarer sans cesse votre amour pour l’Etat d’Israël et les Juifs?

S.Z.: La haine envers les Juifs, l’antisémitisme m’insupportent au plus haut point. Je suis née en Israël et je n’ai jamais ressenti aucune haine ou aucun rejet des Juifs envers les Arabes et les Musulmans. Bien que mon pays souffre du terrorisme islamiste, il me prend dans ses bras avec amour et m’offre une égalité totale des droits. C’est pourquoi j’ai mal quand je vois le mal que l’on inflige au pays et aux Juifs. C’est cette douleur qui me fait sortir en Israël et à l’étranger pour crier à la face de tous la vérité sur mon pays et sur le peuple juif que j’aime et que j’admire.

Lph: Que nous manque-t-il pour que nous nous comprenions mieux les uns les autres dans le pays et dans la région?

S.Z.: Le dialogue. Nous devrions créer des groupes de discussion. L’autre point sur lequel nous devons agir c’est l’éducation à l’amour dès l’enfance et apprendre ce que signifie respecter son prochain.

Enfin, il nous faut apprendre à aimer, à respecter et à admirer le pays dans lequel nous vivons.

Lph: Comment décrivez-vous votre vie en Israel?

S.Z.: Il n’existe pas d’Etat parfait. Il y a beaucoup à améliorer dans notre pays. Ceci étant, il n’y a aucune comparaison entre ma vie dans l’Etat d’Israël et celle que j’aurais dans un pays arabe et ce dans tous les domaines. En Israël, les crimes d’honneur sont moins répandus dans le secteur arabe, mais les mentalités sont dures à changer.

Ici, on me respecte en tant que femme, arabe et musulmane.

Lph: Qu’admirez-vous le plus en Israël?

S.Z.: J’aime la liberté, la possibilité qui m’est donnée de faire ce que je veux. J’aime le fait que l’Etat respecte tous ses citoyens sans distinction de religion, de race ou de sexe. J’aime l’égalité totale des droits qui y règne.

J’aime l’amour, la chaleur du peuple juif envers moi et envers les êtres humains en général. Le peuple juif et l’Etat d’Israël sont demandeurs de la paix.

Lph: Qu’est-ce qui vous agace le plus en Israël?

S.Z.: Ce qui m’agace le plus c’est quand on profite de la démocratie israélienne pour salir le nom de l’Etat d’Israël au nom de la liberté d’expression.

Ce qui m’agace aussi c’est l’ingratitude de ceux qui ne savent pas voir ce que l’Etat d’Israël leur offre au quotidien.

Lph: Quel est le principal message que vous avez transmis à vos enfants?

S.Z.: L’éducation que j’ai donnée à mon fils, Mohammed Zouabi, en a fait un des principaux acteurs de la défense d’Israël ici et dans le monde. Je l’ai éduqué à aimer chaque homme pour ce qu’il est et à se battre pour la justice et la vérité. Je lui ai aussi inculqué l’amour de l’Etat dans lequel nous vivons qui nous donne liberté et égalité.

Lph: Quel est votre message au monde?

S.Z.: Je dis au monde que l’Etat d’Israël est la seule démocratie du Proche-Orient et qu’il respecte l’humanité. Il est le meilleur endroit où vivre! Le temps est venu de laisser les Juifs vivre en paix dans leur Etat qui leur a été promis après tant d’années de persécution et de tentatives d’extermination. Que le monde nous laisse tranquille et s’occupe de ses affaires! Je lui dis que mon pays a le droit de se défendre contre le terrorisme et contre tous ceux qui lui veulent du mal! Je déclare fièrement: AM ISRAEL HAY VEKAYAM!

Lph: Quels sont vos vœux pour l’année 5778?

S.Z.: Je souhaite au monde entier la paix et l’amour. Au peuple d’Israël, je souhaite beaucoup de santé, d’amour, de sérénité, de prospérité, de fraternité, de sécurité et de foi dans la justesse de son chemin! Hag Sameah et Shana tova!

Propos recueillis par Guitel Ben-Ishay