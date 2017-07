Une Arabe israélienne pourfend l’Unesco pour ses résolutions anti-israéliennes

Sarah Zoabi, Arabe israélienne mais fervente sioniste, dénonce l’Unesco et ses décisions concernant Jérusalem et Hevron. Dans une vidéo diffusée par l’organisation de ‘hasbara’ Boomerang, cette courageuse citoyenne accuse l’Unesco de « propager la haine et l’incitation et de falsifier l’Histoire ». Concernant la dernière résolution qui inscrit le Caveau des Patriarches comme « site du patrimoine palestinien », Sarah Zoabi déclare que l’ONU et l’Unesco tentent d’effacer le lien entre le peuple juif et cette terre: « Hevron est la ville des ancêtres du peuple juif ».

Elle se demande comment ces organisations internationales peuvent ainsi nier des faits qui sont mentionnés dans des livres reconnus par les grandes religions et les accusent d’être obsessionnels contre Israël en même temps qu’elles abandonnent les peuples qui ont besoin d’aide au Moyen-Orient.

Sur le même sujet, la vice-ministre des Affaires étrangères Tsipi Hotovely a donné une magistrale leçon d’Histoire aux députés de la Liste arabe unifiée lors d’un débat sur la résolution de l’Unesco (v. vidéo)

