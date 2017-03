Un Arabe israélien soupçonné de transferts de fonds à Daech

L’information vient d’être autorisée à la publication: un Arabe israélien a été arrêté le mois dernier par le Shin Bet et la police qui le soupçonnent d’avoir été en contact avec des hommes de Daech et de leur avoir fait parvenir de l’argent pour l’un d’entre eux qui séjourne en Irak ou en Syrie.

Le suspect, Fadil Tzaber Kanenah, 25 ans, de la localité de Yafiah, près de Nazareth, était en contact avec son frère, Muhammad Kanenah, qui s’est rendu il y a trois ans en Syrie pour rejoindre les milices terroristes de Daech et a été tué pendant des combats. Il aurait été également en relation avec un autre Arabe israélien, Mahmad Kilaani., qui se trouve à l’heure actuelle en Syrie ou en Irak et se bat dans les rangs de Daech.

Le Shin Beth a commenté cette affaire en déclarant, dans un communiqué, qu’il considérait ces liens entre des citoyens israéliens et des terroristes comme particulièrement dangereux. Il a ajouté que cela constituait une menace sécuritaire très grave pour l’Etat d’Israël et pour ses habitants. Rappelant que ces transferts de fonds risquaient de favoriser des attentats, il a souligné qu’il continuerait de prendre toutes les mesures dont il disposait pour écarter ces menaces et faire juger ceux qui étaient impliqués dans ce type d’activités.

Le Parquet a déposé un acte d’accusation particulièrement sévère contre Fadil Tzaber Kanenah au tribunal de district de Nazareth. Photo Reuters – Aroutz Sheva