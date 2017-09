Un Arabe de Hevron arrêté par l’AP pour avoir reçu un député juif!

Les forces de « sécurité » de l’Autorité Palestinienne ont arrêté dimanche matin Muhamad Jaber, habitant de Hevron. Les médias de l’AP ne précisent pas le chef d’accusation qui pèse sur lui mais il ne fait aucun doute que cette arrestation fait suite à un « crime » aux yeux de Mahmoud Abbas et ses comparses, celui d’avoir accueilli à son son domicile le député Yehouda Glick (Likoud) lors de la fête de l’Aïd Al-Adha.

Le samedi 2 septembre dernier au soir le député juif s’était rendu à Hevron pour y rencontrer Muhamad Jaber et sa famille, qu’il connait bien en signe de coexistence et d’amitié. Des photos avait été prises et diffusées sur les réseaux sociaux. Yehouda Glick avait rajouté la légende: « Hag samea’h depuis la maison de mon ami Muhamad Jaber. Inch’ Allah que nous puissions un jour vivre en paix ici! »

Après son arrestation, des proches familiaux de Muhamad Jaber ont publié un message sur Facebook annonçant qu’ils coupent tout lien avec lui après qu’il ait accueilli chez lui un député juif de la Knesset « qui est un fervent partisan de la prière juive sur la mosquée Al-Aqsa, dans la ville de Jérusalem occupée ».

Yehouda Glick a vivement réagi à l’arrestation de son ami et a demandé aux autorités israélienne d’intervenir pour le faire libérer. Il a déclaré: « Une Autorité Palestinienne qui arrête un Arabe pour le seul ‘crime’ d’avoir accueilli un juif chez lui qui désirait lui souhaiter bonne fête, prouve une fois de plus qu’elle ne cherche pas la paix mais uniquement les querelles et les dissensions ».

Photo Page Facebook de Yehouda Glick