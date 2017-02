Apple rachète une quatrième start-up israélienne

La somme du rachat de Realface est estimé à plusieurs millions de dollars

Le géant mondial Apple vient de racheter la société Israel’s Realface, une start-up israélienne développant une technologie de reconnaissance faciale, rapporte dimanche le site israélien Calcalist.

Il s’agit de la quatrième acquisition de la firme américaine en Israël. Bien que le montant de la transaction n’ait pas été communiqué, la somme du rachat s’élèverait à plusieurs millions de dollars.

Fondée en 2014, Realface a développé un système de reconnaissance faciale qui permet aux utilisateurs de se connecter à leurs téléphones et ordinateurs de manière simple et sécurisée, via une identification biométrique.

D’après l’organisation Start-up Nation Central qui a pour but de mettre en relation les start-up israéliennes spécialisées dans les nouvelles technologies avec les entreprises internationales en recherche permanente d’innovation, Realface aurait réussi à lever un million de dollars avant son acquisition par Apple.

Créee par Adi Eckhouse Barzilai et Aviv Mader, l’entreprise compte aujourd’hui près de 10 salariés et est déjà implantée sur le marché israélien, chinois, européen et américain.

La société Apple a racheté sa première pépite israélienne en 2011, l’entreprise Anobit, pour 400 millions de dollars (376 millions d’euros). En 2013, elle a acquis PrimeSens pour 345 millions de dollars (325 millions d’euros), et en 2015 LinX pour un montant estimé à 20 millions de dollars (18.8 millions d’euros).

Israël, surnommé la « start-up nation », est reconnu pour son secteur high-tech. L’Etat hébreu est d’ailleurs apparu à la dixième place au classement Bloomberg des pays les plus innovants au monde.

L’entreprise Waze, ayant développé une application de navigation communautaire, a été rachetée en 2013 pour la somme de 1.15 milliard de dollars (plus d’un milliard d’euros) par la société Google.

Source www.i24news.tv