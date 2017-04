Appel unitaire des Présidents de l’Alliance israélite universelle, des Consistoires, du CRIF, du FSJU et de l’OSE

Contre le Front National, il faut voter massivement Emmanuel Macron.

Le 7 mai prochain, les français choisiront leur nouveau Président de la République. On ne peut affirmer aujourd’hui que, comme en 2002, le « Front Républicain » l’emportera largement et qu’Emmanuel Macron sera élu avec plus de 80% des voix. Au contraire, pour la première fois, les consignes de vote, qu’elles viennent de droite ou de gauche, ne sont pas toujours claires ; plusieurs institutions refusent de se prononcer et trop de voix prônent l’abstention !

Certains osent même franchir la ligne et affirment qu’ils préfèreront le Front National, lequel se banalise dramatiquement. Jamais le Front National n’avait fait un score aussi élevé dans notre pays et son score augmente d’élection en élection. Le risque est donc fort ! L’élection de Marine Le Pen entraînerait un chaos, économique notamment, sans précédent pour la France, et l’avènement de thèses anti-européennes, racistes et xénophobes, à l’opposé des idéaux républicains français.

Même une victoire d’Emmanuel Macron, si elle est étriquée, mettrait la France au banc des nations et affaiblirait durablement son rayonnement international. Un score élevé de Marine Le Pen, préfigurerait vraisemblablement l’élection de nombreux députés Front National aux prochaines législatives.

Au-delà de tout clivage partisan, et sans état d’âme, il faut donc voter et faire voter massivement pour le seul candidat républicain, Emmanuel Macron. L’avenir de la France est en jeu.

Marc EISENBERG Président de l’Alliance israélite universelle

Ariel GOLDMANN Président du Fonds Social Juif Unifié

Jean-François GUTHMANN Président de l’OSE

Francis KALIFAT Président du Crif

Joël MERGUI Président des Consistoires