Appel El-Or Azaria: Yoram Sheftel dévoile ses armes

L’avocat Yoram Sheftel, qui assure la défense d’El-Or Azaria, a dévoilé « l’arme » qui selon lui pourrait faire aboutir l’appel qu’il a interjeté devant la justice militaire concernant sa sentence.

Yoram Sheftel a entreprise des recherches approfondies et a trouvé toute une série de cas de jurisprudence dans des situations similaires à celle du soldat, et dans lesquels la procédure n’est parfois même pas arrivée à un stade de justice pénale et a été traitée en interne dans Tsahal. Il indique que dans de nombreux cas passés, il n’y a pas eu d’acte d’accusation ni même d’enquête contre les soldats ou les civils qui ont tiré sur des terroristes.

Yoram Sheftel est très sévère envers la hiérarchie militaire et ne mâche pas ses mots comme il en a le secret : « La seule raison qui a fait que l’affaire El-Or Azaria ait pris ces proportions est le fait que l’ancien ministre de la Défense Moshé Yaalon et le chef d’Etat-major Gadi Eizencot ont immédiatement pris comment argent comptant le film tourné par B’Tselem ».

Il souligne que dans tous les autres cas qu’il a consultés, jamais un ministre ou un chef d’Etat-major n’ont ainsi traité un soldat qui s’était trouvé sur une zone d’attentat.

Photo Yossi Zelliger / Flash 90