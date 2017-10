Appel des deux grands rabbins en faveur des soldats disparus

Les deux grands rabbins d’Israël, rav Itshak Yossef et rav David Lau ont lancé un appel en direction de celles et ceux qui se rendront dans les synagogues à Sim’hat Torah. Ils leur demandent de consacrer la 3e Hakafa (série de danses) en faveur des disparus d’Israël, morts ou vivants et de prier pour la restitution des dépouilles de Hadar Goldin hy »d et Oron Shaoul hy »d.

Dans leur appel, les deux grands rabbins écrivent: « …En ces jours où le gouvernement redouble d’efforts pour faire revenir les dépouilles de ces deux soldats qui ont donné leur vie pour la Sanctification du Nom divin et où les familles Goldin et Shaoul font leur possible pour pouvoir enfin enterrer leur fils selon la tradition juive, nous devons exprimer avec plus de ferveur notre solidarité et notre empathie envers nos soldats ».

Simh’a Goldin, le père de Hadar hy »d, a remercié les deux rabbanim pour leur initiative.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90