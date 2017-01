Appel aux Israéliens : ‘Ne pas se rendre dans le Sinaï’

Le comité de lutte contre le terrorisme, qui dépend du cabinet du Premier ministre, a publié une nouvelle mise en garde aux citoyens israéliens, leur recommandant de ne pas se rendre dans la péninsule du Sinaï en raison des risques d’attaques terroristes. Dans le communiqué, il est précisé qu’il règne dans la région une menace permanente et particulièrement grave. Quant à ceux qui se trouvent dans le secteur, ils ont été appelés à rentrer en Israël au plus vite. « Souvenez-vous que cet avis est extrêmement sérieux, est-il encore indiqué, et que le niveau de danger concret est le plus élevé, de niveau 1 ».