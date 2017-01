Apartheid anti-israélien dans seize pays, vous ne vous indignez pas ?

31 Etats membres des Nations unies ne reconnaissent pas l’Etat d’Israël.

18 des 21 membres de la Ligue arabe : Algérie, Bahreïn, Comores, Djibouti, Iraq, Koweït, Liban, Libye, Maroc, Oman, Qatar, Arabie Saoudite Arabie Saoudite, Somalie, Soudan, Syrie, Tunisie, Émirats arabes unis et Yémen, et 10 membres de l’Organisation de coopération islamique : Afghanistan, Bangladesh, Brunei, Tchad, Indonésie, Iran, Malaisie, Mali, Niger et Pakistan n’autorisent pas les Israéliens à poser leur pied sur leur terre.

A cette liste, il faut évidemment ajouter le futur Etat de Palestine s’il voit le jour : lui aussi sera interdit aux juifs.

Environ 800 000 juifs ont été jetés hors des pays arabes et musulmans au xxe siècle, plus particulièrement après la création d’Israël en 1948 et l’indépendance de nombreux pays arabes.

Avant 1948, les pays arabes comptaient plus de 818 000 —En 2016, ils ne sont plus que 25 000.

On appelle ça du nettoyage ethnique.

Trumps élu, les islamistes paniquent

Lorsque la gauche et les musulmans s’offusquent du décret Trump sur l’immigration aux Etats unis — un décret provisoire pour 90 jours — ils oublient que 16 pays arabes pratiquent cela depuis au moins 69 ans.

Le jour où les pays musulmans ne banniront plus les juifs de leurs territoires, alors je dénoncerai le décret de Trump.

Un nouveau pic d’hypocrisie a été atteint cette semaine par L’UE et l’ONU, qui interdisent aux Israéliens d’habiter Jérusalem et sont scandalisés que quelques musulmans ne puissent se rendre aux Etats-Unis.

Et des salopards de politiciens français accusent Israël de pratiquer l’Apartheid.

Qui pratique l’Apartheid ?

© Jean Vercors pour Dreuz.info.