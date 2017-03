Anvers: tentative d’attentat à la voiture-bélier

Tout comme en Israël, les actes de terrorisme islamique commis en Europe peuvent en entraîner d’autres par volonté d’imiter « le héros ». Au lendemain de l’attentat de Londres, un terroriste a tenté de foncer avec sa voiture sur la foule dans la ‘Meir’, la principale artère commerçante d’Anvers en Belgique. Les passants ont heureusement réussi à s’abriter et l’individu a été arrêté après une course-poursuite avec la police et les militaires. Selon des témoins, le terroriste était d’origine nord-africaine et portait un uniforme de camouflage. Dans le véhicule, immatriculé en France, la police a trouvé une arme et un bidon d’essence.

Bart De Wever, le bourgmestre d’Anvers a décrété l’état de « vigilance renforcée » dans sa ville.

Photo Illustration