Antonio Guterres « déçu » de la construction prévue d’une nouvelle localité juive!

L’ONU évolue certes lentement mais il faudra du temps pour que cette organisation ne regarde plus au microscope tout ce qui se passe dans ce petit carré de terre appelé Israël. Son secrétaire-général Antonio Guterres a dénoncé la décision prise jeudi par le cabinet restreint israélien de construire une nouvelle localité dans la région de Shilo (Binyamin). Il s’agit de la localité promise aux familles expulsées d’Amona.

Dans un communiqué, Antonio Guterres exprime « sa déception et son inquiétude quant à la contruction annoncée d’une localité dans un territoire palestinien occupé »! Il rajoute « qu’il n’existe aucune autre solution pour que les Israéliens et les Palestiniens puissent vivre en paix et en sécurité que celle des deux Etats ».

Photo Wikipedia