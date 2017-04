Antisémitisme en Ukraine: un rav Habad succombe à ses blessures

Le rav Mendel Deitsch hy’d, personnalité connue dans la communauté juive ukrainienne a succombé shabbat à ses blessures. Au mois d’octobre dernier, il avait été tabassé dans la gare ferroviaire de Zhitomir par une bande de voyous antisémites. Hospitalisé à Kiev dans un état désespéré, il avait été ensuite transporté dans un hôpital israélien lorsque son état s’était stabilisé. Mais depuis quelques semaines, la situation s’est une nouvelle fois aggravée au point de redevenir critique. Vendredi soir, sa famille et ses proches ont été appelés à son chevet et ont prononcé avec lui le « vidouy » et les prières d’usage en telle situation.

Le rav Mendel Deitsch hy’d avait été un temps shaliah’ habad en France.

Photo hassidout.org