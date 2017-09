Antisémitisme: un officier de l’Autorité Palestinienne arrêté par le Shin Bet

L’Autorité Palestinienne n’est pas antisémite, juste antisioniste. Refrain connu. En réalité, l’antisémitisme est tellement puissant dans la sphère arabe palestinienne qu’il déborde parfois au-delà de la vitrine officielle. C’est plus fort qu’eux. C’est par exemple le cas de Jalal Nadji Muhamad al-Switi, officier supérieur du contre-espionnage au sein de l’AP à Jenine, qui n’a pu se retenir et s’est « lâché » sur Facebook.

Passons le fait qu’il a publié une photo de la mosquée Al-Aqsa avec la légende « Il faut verser le sang pour elle », qu’il ait appelé à la violence antijuive et glorifié les terroristes. Classique.

L’individu est allé très loin en publiant également une photo d’Adolf Hitler avec la légende « Nous avons besoin de lui » ainsi qu’une photo d’Adolf Eichman avec une légende exprimant la « nostalgie pour des personnes d’une telle envergure ».

Tsahal et le Shin Bet ont autorisé l’annonce de son arrestation il y a un mois. Il a été déféré lundi devant un tribunal militaire en Judée qui l’a inculpé pour incitation antisémite, soutien au terrorisme et apologie du nazisme.

Cet individu n’est pas une exception à la règle dans sa population. Il est tout simplement le fruit des messages qu’il a reçus depuis son plus jeune âge dans la sphère « éducative » de l’Autorité Palestinienne qui rappelons-le, s’inspire du mufti de Jérusalem Hadj Amin Al-Husseini, pronazi, ami d’Hitler et partisan de la Solution finale, et qui fut à l’origine du mouvement national arabe palestinien.

Photo Shin Bet