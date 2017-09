Antisémitisme moyenâgeux en Jordanie

Les médias israéliens se plaisent à dire que la Jordanie est l’allié le plus proche d’Israël dans la région et se montrent d’une indulgence déconcertante face aux virulentes attaques des dirigeants jordaniens envers Israël, le roi Abdallah II inclus. Dans sa denière déclaration qui date de dimanche, le roitelet hachémite avertit qu’il ne laissera pas Israël « judaïser Jérusalem et les lieux saints musulmans et chrétiens ».

Le roi Abdallah II est issu d’une famille ultra-minoritaire placée sur le trône de la Transjordanie, royaume artificiel créé par les Britanniques en 1921, qui amputèrent arbitrairement le territoire promis aux sionistes des trois-quarts. La précarité de son pouvoir face à la majorité de sa population d’origine arabe palestinienne et son maintien au pouvoir grâce à Israël et aux Etats-Unis n’entraîne cependant aucune pudeur chez ce souverain, qui se lance régulièrement dans des attaques virulentes contre Israël tout comme d’autres hauts dirigeants du royaume.

Mais ce qui est encore plus symptomatique est la haine d’Israël et l’antisémitisme qui gangrènent la société jordanienne, les masses ne comprenant pas pourquoi leur dirigeants tiennent malgré tout à maintenir les accords de paix avec le voisin israélien. Ce phénomène est palpable en Egypte également.

Pour illustration, cet article récent publié par un Jordanien d’origine palestinienne dans lequel il reprend à son compte l’accusation chrétienne de crime rituel qui depuis a réussi à « fleurir » dans le monde arabo-musulman. L’auteur de l’article paru dans le quotidien Al-Watan à Oman, Faïz Rachid, « confirme » que les rabbins ordonnaient jadis aux juifs de tuer des enfants chrétiens ou musulmans pour prendre leur sang afin de confectionner la matza, et qu’à l’heure actuelle, les rabbins ordonnent la même chose concernant les Palestiniens! L’auteur de l’article pousse le vice jusqu’à décrire avec précision comment les juifs procédaient et quelle était la recette exacte des matzot ainsi fabriquées…

Faïz Rachid qualifie Israël « d’entité fasciste » et décrète que le monde musulmant ne fera jamais la paix avec cet Etat. Son article comporte également des accusations classiques elles-aussi de complot juif pour dominer le monde.

Photo Yossi Zelliger / Flash 90