Antisémitisme : «La République a, trop longtemps, trop reculé»

FIGAROVOX/ENTRETIEN – Alexis Lacroix est l’auteur d’un nouveau «J’accuse» : selon lui, la France commence seulement à se réveiller face à la montée de l’antisémitisme. Celui-ci s’est manifesté à nouveau tragiquement dans le meurtre de Mireille Knoll, un an après celui de Sarah Halimi.

Alexis Lacroix est directeur délégué de la rédaction de L’Express. Il est l’auteur de J’accuse: 1898-2018, Permanences de l’antisémitisme(éd. de L’Observatoire, 2018).

FIGAROVOX. – Un an après le meurtre de Sarah Halimi, nous apprenons la mort de Mireille Knoll dans des circonstances similaires. Que cela nous dit-il de la situation de l’antisémitisme en France?

Alexis LACROIX. – Que la cote d’alerte est atteinte. Et que le déni vertueux a assez duré. Déni vertueux, oui, car, sous prétexte de ne stigmatiser personne, nous avons collectivement ajourné le moment de nommer l’ennemi. Et l’ennemi, c’est, comme l’a dit le président de la République lors de son hommage à Arnaud Beltrame, l’islamisme – un islamisme pas forcément «souterrain», mais en effet toujours «insidieux», qui mine des arpents entiers de notre République et y contrebat l’État de droit.

Les Frères musulmans, qui ne représentent aucunement les musulmans de France, excellent dans la pratique de l’infiltration idéologique. S’ils ne prêchent pas toujours ouvertement l’antisémitisme, leur militance est le terreau sur lequel celui-ci s’est développé, suivant la logique patiente, et comme machiavélienne, d’un travail de sape.

Les médias ont été plutôt discrets au moment de l’affaire Halimi. Pensez-vous qu’au lendemain des attentats de Trèbes, le meurtre de Mireille Knoll va susciter une indignation de masse?

La République a, trop longtemps, trop reculé. Il fallait réagir avec la gravité et la hauteur requises. La marche blanche du 28 mars, malgré les incidents qui l’ont émaillée, va dans le bon sens. Elle montre que, partout, en France, s’amorce une esquisse de prise de conscience. Des quatre coins du pays, au sein de milieux sociologiquement, politiquement, religieusement très divers, ces crimes sont – enfin! – tenus pour inacceptables.

Dans le désastre et la détresse qui frappe la France avec le meurtre de Mireille Knoll, c’est, ne serait-ce que par rapport à l’année dernière, une frêle lueur d’espoir. Souvenez-vous: il y a un an exactement, lorsque Sarah Halimi a été défenestrée par son voisin, il n’y a pas eu de manifestation où la nation aurait pu signifier son indignation et son deuil. Et lorsque plusieurs intellectuels comme Alain Finkielkraut, Elisabeth Badinter ou Jacques Julliard ont publié une tribune pour que soit reconnu le mobile antisémite de l’assassin, ils n’ont pas eu droit, c’est le moins qu’on puisse dire, à l’écho que leur geste méritait.

Certes, depuis hier, ce n’est pas encore une indignation de masse qui déferle. Mais le verrou mental qui empêchait de dire «stop à l’intolérable!» a sauté. Continuons le combat, il sera «churchillien»…

Ne faut-il pas d’abord lutter contre l’islamisme pour combattre l’antisémitisme?

Attention! Il n’y a pas une lutte avant l’autre. C’est leur conjonction qu’il faut repenser. La haine des juifs et d’Israël nourrit l’islamisme, et l’islamisme nourrit la haine des Juifs et d’Israël. Nous n’accordons pas assez de poids, dans la bataille culturelle qui s’ouvre, à la parole de ces musulmans, célèbres ou anonymes, qui s’opposent aux Frères musulmans et aux salafistes et qui, à ce titre, par leur courage insigne, sont des sentinelles de la res publica.

Il y a douze ans, lorsqu’Ayaan Hirsi Ali, cette ex-députée néerlandaise d’origine somalienne, a été condamnée à mort par des groupes islamistes d’Amsterdam, qui, en France, lui a tendu la main, sinon une poignée d’intellectuels, comme Bernard-Henri Lévy ou Laurent Joffrin? Qui a donné, dans l’institution académique, la place qui leur revenait, de leur vivant, à des savants comme Abdelwahab Meddeb ou Mohammed Arkoun, ces représentants de l’islam des Lumières, ou à un écrivain admirable comme Boualem Sansal? Qui tend la main, mais concrètement, à toutes ces femmes courage qui, dans les quartiers, affrontent au péril de leur vie la férule tranquille et quotidienne du clan?

Dans votre livre vous accusez l’extrême-droite de faire vivre, aujourd’hui encore, l’antisémitisme. N’est-ce pas se tromper d’ennemi, surtout quand on sait que Jean-Marie Le Pen a été écarté du Front national?

Soyons exacts! Je dis qu’une double tenaille comprime encore la réflexion sur le néoantisémitisme: d’un côté, le discours d’une gauche radicale qui, avec Alain Badiou et Médiapart, a longtemps noyé l’antisémitisme dans ses causalités sociales ; de l’autre, une droite identitaire qui court de la droite de LR au FN, et pour laquelle l’islam comme tel est le coupable. Je dis que, contre cette «plénelisation» d’un côté, et cette «buissonnisation» de l’autre, contre les deux faces complémentaires de la même mauvaise médaille, il faudrait être capable de penser le fait que l’antisémitisme, aujourd’hui comme hier, est toujours le vecteur d’une guerre à outrance contre la République.

Les antisémites sont des anti-républicains enragés et les anti-républicains enragés sont, comme par hasard, des antisémites confirmés. C’est comme ça. C’était le cas pendant l’Affaire Dreyfus. Puis, dans les années 30. Après 1967. Et c’est, à nouveau, comme cela. Permanences du pire. C’est comme un théorème de notre vie politique.

Vous me faites remarquer que M. Le Pen a été écarté du parti qu’il a fondé. Soit. Je sais, aussi, que sa fille, Marine Le Pen, s’affiche volontiers «pro-Israël». Cela rend-il pour autant leur parti moins radioactif? Il y a une histoire des institutions et des entités.

Alors qu’Antoine Gallimard a suspendu la publication des pamphlets de Céline, que Maurras a été retiré de la liste des commémorations de l’année 2018, l’élu à la mairie de Paris, Alexandre Vesperini, veut débaptiser une rue au nom du philosophe Alain, pour les propos antisémites tenus dans son journal. Faut-il vraiment tout interdire?

Je ne pense pas, non, qu’il faille tout interdire! Mais, de grâce, tenons compte du contexte – nous sortons à peine, avec la marche blanche, d’une longue glaciation de l’esprit, qui a duré près de vingt ans, et au cours de laquelle l’antisémitisme a été obstinément dédramatisé.

Bien sûr, punir rétrospectivement le grand républicain qu’a été Alain, alias Emile Chartier, n’est sans doute pas une cause prioritaire, mais enfin… Moi qui apprécie le grand professeur et le maître à vivre, je suis quand même effondré par ce que nous venons d’apprendre. Et puis, je n’éprouve aucune empathie pour ces gens qui se délectent de la prose convulsée de tel écrivain collabo et qui tiennent leur dilection pour le comble du chic. Je ne vois pas pourquoi on devrait avoir, à tout prendre, plus de tolérance pour l’antisémitisme salonard d’un Paul Morand insultant les Israéliens après la victoire de 1967, que pour les jurons d’une «caillera».