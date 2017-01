Antisémistisme en hausse à travers le monde

A l’approche de la Journée internationale du souvenir de la Shoah, le ministère des Relations avec la diaspora a rendu un rapport assez inquiétant sur l’état de l’antisémitisme dans le monde. Le ministre en charge Naftali Benett présentera dimanche matin ce rapport lors du conseil des ministres. Il y est notamment question d’un record absolu dans le nombre d’actes antisémites en Allemagne depuis l’arrivée massive des migrants: 416 entre janvier et septembre 2016, soit 200% de plus que la même période en 2015.

La Grande-Bretagne a également connu un bond de 62%, avec une augmentation des actes antisémites en provenance de l’extrême-droite ainsi qu’une nette augmentation des propos antisémites et antisionistes dans le monde politique avec l’exemple du Labour de Jeremy Corbyn.

Le rapport note également une recrudescence de l’antisémitisme en Europe de l’Est, avec des tentatives de révisionnisme historique de certains gouvernements.

Concernant la France, le rapport souligne les efforts du gouvernement français dans la lutte contre l’antisémitisme, qui aurait fait baisser de 65% le nombre d’actes et d’agressions antisémites. Cependant, la radicalisation du discours politique à droite et à gauche continue à favoriser un climat d’hostilité à Israël et aux Juifs dans certains franges de la population française.

L’antisémitisme croissant dans les campus américains est également épinglé dans ce rapport qui constate l’action dévastratrice de la propagande arabe palestinienne relayée par les milieux de la franche gauchisante du Parti démocrate. Les agressions verbales et physiques ainsi que les tentatives de boycott d’étudiants ou professeurs juifs dans les campus ont connu une augmentation inquiétante.

La palme de l’antisémitisme revient naturellement à la sphère arabe palestinienne avec toute la gamme des thèmes de l’antisémitisme classique et de l’antisionisme diffusée par l’Autorité Palestinienne tout autant que le Hamas, tant dans leurs déclarationsa, le contenu de leur médias ou leur système scolaire. Exemple, l’un des discours de Mahmoud Abbas devant le Parlement européen de Bruxelles dans lequel il accusait des rabbins israéliens d’avoir exigé du gouvernement d’empoisonner des puits dont les Arabes palestiniens se servent pour leur consommation d’eau.

Photo Hadas Parush / Flash 90