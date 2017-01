Quand les anti-trump se trompent de cible!

Rarement les Etats-Unis ont été le témoins de tant de haine après l’élection d’un nouveau président. Fidèles à leur tradition…’démocratique’, des centaines de milliers de sympathisants de gauche ont défilé et manifesté dans le pays pour exprimer leur refus du verdict des urnes ou en tout cas celui du système électoral américain.

De nombreux actes de vandalisme ont également été signalés à travers le pays. Parmi eux, celui où des anti-trump ont mis le feu à une superbe limousine stationnée le long d’un trottoir à Washington. Par chance, le chauffeur qui était à l’intérieur n’a pas été blessé.

Malheureusement pour eux, ces militants du progrès, de la cause des droits de l’homme, de l’antiracisme et tutti quanti….le véhicule appartenait à un certain Muhamad Ashraf, immigré musulman qui a fait fortune dans les sociétés de voiturage! Le propriétaire de la limousine ébahi a réagi en disant: « Bien que je ne soutienne pas Donald Trump, je considère que ce n’est pas une façon de faire pour les opposants que de porter ainsi atteinte au gagne-pain de quelqu’un ».

Photo Capture écran CNBC