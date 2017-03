Les Anonymous passeront à l’attaque contre Israël le 7 Avril !

Cette année, l’organisation OpIsrael, dont les membres appartiennent au réseau de pirates informatiques Anonymous, a annoncé le lancement de son opération baptisée « OpIsraHell » le vendredi 7 Avril 2017. Pour la cinquième année consécutive, le goupe lancera ce jour là plusieurs cyber-attaques contre divers cibles Israéliennes……Détails…….

Les offensives qu’a mené le groupe les années précédents n’ont été que de faible ampleur, c’est pourquoi le groupe a choisi cette année de passer à l’attaque un vendredi, de nombreuses entreprises étant en congés.

L’organisation tentera de diffuser ces vidéos de propagande pro-Plastinienne sur les réseaux sociaux et YouTube.

Ils tenteront encore et encore de pirater les sites internet gouvernementaux, des serveurs contenant des bases de données…….

Cette année, les Anonymous de OpIsrael ont demandé de l’aide auprès d’autres groupes de Hackers internationaux et selon les observateurs, plusieurs ont confirmé leur participation à l’attaque du 7 Avril, notamment les groupes Anonimos Palestine, Anonymous Gaza, Anonymous Allemagne, Anonymous RedCult, AnonGhost ou encore MinionGhost !

Les observateurs ont également repéré dans des forums spécialisés des cibles privilégiées. Cette stratégie vise à coordonner les attaques sur une cible commune afin d’obtenir un maximum de dommages, en particulier sur les sites Web des organismes gouvernementaux.

Ils vont tenter de s’en prendre aux infrastructures Internet du pays, les plates-formes de médias sociaux étatiques officiels et les sites gouvernementaux, publics et d’entreprises.

La plupart des attaques auront pour objectif de rendre l’accés au site impossible.

Dans d’autres cas, ils tenteront de publier des informations extraits de bases de données, comme des adresses e-mail, des numéros de carte de crédit et plus encore.

Dans la plupart des cas et comme chaque année, la grande majorité de ces attaques seront repoussées et l’impact de cette journée sur l’activité Internet restera très faible.

De plus, l’Armée Israélienne et la Police se sont préparés à ces types d’attaques. Ce sera l’occasion de tester grandeur nature les cyber-defenses, tout comme les établissements d’enseignement supérieur et les grands médias, comme Walla, Ynet ou encore Sport 5.

Probable donc que les Anonymous de OpIsrael face encore un flop, comme chaque année…..

Source Koide9enisrael