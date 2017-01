L’enterrement de la maman et de ses quatre filles aura finalement lieu lundi soir à 22h00 (et non 22h30) au cimetière de Guivat Shaoul à Jérusalem. Les oraisons auront lieu au Beit ha-Hesped ha-Sefaradi, situé dans la montée à droite après la guérite de contrôle. (la première montée à droite étant le Beit ha-Hesped ha-Ashkenazi).

Photo Yonatan Sindel / Flash 90