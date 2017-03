Ankara : le chef de la diplomatie américaine va rencontrer son homologue turc

Le secrétaire d’Etat américain Rex Tillerson doit se rendre ce jeudi à Ankara pour des entretiens avec le président turc Recep Tayyip Erdogan et d’autres hauts responsables de son gouvernement. Il rencontrera notamment son homologue Mevlüt Çavuşoğlu. Les deux hommes comptent discuter de la situation en Syrie et de la demande d’extradition du prédicateur turc Fethullah Gülen, réclamée par le président turc Erdogan qui l’accuse d’être l’instigateur de la tentative de putsch l’été dernier. Ils traiteront d’un autre sujet qui concerne leurs deux pays : l’arrestation à New York d’un cadre supérieur d’une banque turque, soupçonné d’être impliqué dans la violation des sanctions imposées par les Etats-Unis à l’Iran.