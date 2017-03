Angot, dérive de l’émission politique: L’étrange silence du CSA par Gilles William Goldnadel

FIGAROVOX/CHRONIQUE – François Fillon a affirmé qu’il existait au ministère de l’Intérieur un cabinet noir à l’origine des accusations à son encontre. Dans sa chronique, Gilles-William Goldnadel rappelle que la gauche a souvent utilisé tous les ressorts médiatiques et culturels à sa disposition pour évincer ses adversaires.

Dans l’espace médiatique, il n’est pas bon de geindre quand on n’a pas la bonne tête d’une victime à plaindre. «Conspirationniste» . François Fillon serait conspirationniste. Entendez paranoïaque ou simulateur. Or la conspiration n’a, pour l’heure, pas bonne presse à gauche. Un parano de droite pourrait même se demander s’il n’existerait pas quelque complot ourdi contre le conspirationnisme.

Il faut pourtant constater que la gauche n’a pas toujours détesté spéculer gratuitement sur quelque ténébreuse conspiration. Toute la culture libérale hollywoodienne est basée sur les complots ourdis par la CIA. L’empreinte de l’Agence est partout. Quand ce ne sont pas l’United Fruit en Afrique, ITT au Chili ou Monsanto dans les campagnes canadiennes. En France, la presse ou le cinéma progressistes ne détestaient pas prendre les gaullistes la main dans le SAC. Personne, à Paris comme à New York, ne menace de la camisole ceux qui pensent que le président américain aurait pu être porté au pouvoir avec l’appui du nouveau KGB. Mais il serait interdit, sous peine d’échafaud, d’échafauder à droite. Celui qui signe n’a pas un goût très prononcé pour les explications trop sophistiquées. Mais il sait que la Cagoule n’était pas une créature chimérique.

Il sait également que le spéculateur Georges Soros – qualifié aimablement la semaine dernière de «philanthrope» par Bernard Guetta sur France Inter dans une émission toute entière dévouée à la haine de Trump – arrose de dollars des centaines d’organisations d’extrême-gauche dans le monde pour faire tomber les gouvernements occidentaux qu’il croit devoir détester. La vie est compliquée. Et même les paranoïaques sont parfois victimes de complots.

Ainsi donc le conspirationniste Fillon a prétendu sans preuves qu’il existerait«un cabinet noir» à l’Élysée. La belle affaire.

Au-delà de la métaphore littéraire sombrement colorée, utilisée depuis des mois et de manière circonstanciée par Valeurs Actuelles, le candidat promis à la casserole n’a fait effectivement que reprendre les bonnes feuilles d’un livre à paraître et qui affirme lui aussi de manière documentée l’existence au sein de la présidence de la république, selon ses auteurs, d’une «structure clandestine» «instrumentalisant la police à des fins politiques». L’évocation par Fillon d’un cabinet occulte autant qu’opaque n’est donc pas mal trouvée.

Celui-ci s’en étant emparé pour réclamer opportunément des investigations, voilà que nos auteurs, dont deux aux quatre pieds palmés, cancanent bruyamment, considérant sans doute qu’eux seuls seraient habilités à s’en émouvoir et le candidat de droite, indigne de s’en plaindre.

Pour celui qui s’essaie à demeurer crédible et objectif deux remarques s’imposent cependant :

– François Hollande n’est certainement pas le premier président de la cinquième république à avoir, selon cette hypothèse, utilisé les puissants moyens d’État à sa disposition pour tenter d’arranger ses amis ou nuire à ses adversaires.

Ce qui choque davantage, c’est lorsque la gauche morale se drape, selon son habitude vestimentaire habituelle, dans la vertu offensée pour le contester. Un peu comme cette ministre de la justice iconique qui jurait qu’elle ignorait ces écoutes téléphoniques entre un ancien président et son avocat, qu’elle tenait, comme l’innocent du proverbe, à pleines mains.

– François Fillon n’a pas trouvé dans un cabinet noir ces trois complets gris dont il n’est pas interdit de penser qu’ils ne sont pas bien séants.

Une fois donc qu’il est écrit que la thèse d’une officine n’a rien a priori de fantasmagorique, et qu’elle semble accréditée par certains éléments, il convient surtout d’écrire qu’un pouvoir de gauche duplice voit sa force décuplée non par une machination mais par des outils aux rouages purement mécaniques.

Il ne suffit pas en effet de vouloir instrumentaliser la justice ou les médias, encore faut-il le pouvoir utilement.

Depuis que Mme Taubira a placé sans protestations à la chancellerie, dans certaines juridictions, au Parquet National Financier des magistrats souvent issus d’un syndicat idéologiquement conforme, la chose est plus facile. Nul besoin d’une machination, l’intervention reflexe est machinale. Automatique et expéditive.

Depuis que le service public audiovisuel de l’information est impunément aux mains de l’idéologie gauchisante, il n’est nul besoin pour un cabinet noir d’avoir à insister pour répandre quelques informations désagréables pour l’adversaire, l’assistance sera empressée autant que mécanique.

Ainsi on peut s’étonner que David Pujadas, ordinairement mieux inspiré, ne se soit soucié que de faire taire le public mais jamais d’installer un dialogue entre Christine Angot et François Fillon. Madame Angot refusant explicitement de débattre et installant une atmosphère de tribunal révolutionnaire devant des téléspectateurs encore sidérés de tant de violence et de parti pris.

Ayant écrit cela, celui qui exhorte depuis toujours les adversaires de l’idéologie sommaire à mener le combat culturel, en veut moins à la gauche d’avoir utilisé les rouages du pouvoir intellectuel, médiatique et judiciaire qu’à la droite de s’en être souverainement désintéressé.

Lorsque la gauche l’a fait, elle l’a fait aussi par conviction. Lorsque la droite ne l’a pas fait, elle ne l’a pas fait en raison d’un individualisme bien proche de l’égoïsme.

Rien qu’un exemple, parmi des milliers. Touchant au CSA qui est devenu une machine à censurer sélectivement. Hier, c’est lui qui avait sonné la charge contre Georges Bensoussan, reprise par les organisations antiracistes dévoyées. Depuis, on le sait heureusement relaxé.

Aujourd’hui, voilà le tranquille Jean-Pierre Pernaut de TF1, morigéné pour avoir, entre un sujet sur les SDF et un autre sur les migrants osé lancer: «Voilà, plus de places pour les sans-abri, mais en même temps les centres pour migrants continuent à ouvrir partout en France».

On avait connu pire insanité nullement sanctionnée. L’appel de Ruquier à assassiner un président américain. Ou ces phrases dénoncées au CSA par l’un de mes correspondants qui m’a demandé de m’en saisir.

Nous sommes le 24 novembre. Mon correspondant, fondateur d’un des plus importants instituts de sondages, est dans sa voiture à écouter France Inter. Il est 11h30. Parmi quelques saillies: à propos des candidats Fillon et Poisson: «pour prouver lequel des deux est le plus catholique, ils vont se faire sucer par des gosses».

Et encore: «… C’est comme le ver solitaire, quand on a fait le con pendant cinq ans, il part du Fillon quand tu arrives à chier».

Le citoyen-auditeur-contribuable de cette radio de service public a recommandé son courrier au président du CSA qui ne lui en a pas encore accusé réception après quatre mois. Sans doute considère-t-il qu’à 11 heures et 30 minutes du matin il était impossible qu’un enfant écoute la première antenne radiophonique nationale.

Mais ce citoyen a également adressé copie de sa missive indignée à la présidente de la Haute Autorité de la primaire de la droite.

Qui a traité l’avertissement avec la même indifférence.

Il est terrible de vivre dans un cabinet noir.

