Andrzej Duda: « Les Juifs sont plus en sécurité en Pologne qu’en France! »

Le président polonais Andrzej Duda a achevé un voyage officiel de plusieurs jour en Israël. Lors de son séjour il a reconnu que tous les Polonais n’ont pas été à la hauteur et n’ont pas aidé les Juifs durant la Shoah (c’est le moins que l’on puisse dire) mais a voulu rappeler que les Polonais ont également subi des massacres de la part des nazis. Il a une nouvelle fois dénoncé l’expression de « camps polonais » pour désigner les camps de concentration et d’exermination nazis sur le sol polonais. « Que diriez-vous si l’on parlait ‘d’attentat israélien’ lorsque des Palestiniens commettent un attentat à Tel-Aviv ou Jérusalem », a-t-il dit.

Retraçant l’historique de la vie juive en Pologne, le président Duda a souligné qu’à part la tragique parenthèse de 1939-1945, les Juifs polonais ont vécu une coexistence pacifique et fructueuse avec le peuple polonais durant plus de mille ans.

Andrzej Duda a ensuite évoqué la vie juie en Pologne à l’heure actuelle et a dit: « Les Juifs de Pologne se sentent aujourd’hui plus en sécurité que les Juifs de France! Ils peuvent se promener sans crainte avec une kippa sur la tête dans les villes polonaises, ce qu’ils ne peuvent plus faire dans les grandes villes françaises! » Il a reconnu que l’antisémitisme relève aujourd’hui la tête dans son pays comme dans beaucoup d’autres pays européens, mais qu’il ne s’agit que de manifestations exceptionnelles et que l’antisémitisme est totalement proscrit et combattu par les autorités.

Enfin, il s’est félicité du renouveau de la vie et de la culture juives en Pologne, rajoutant même que « la culture juive est de plus en plus populaire en Pologne ».

