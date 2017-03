Andrew Cuomo à Yad Vashem 

Le gouverneur démocrate de l’Etat de New York Andrew Cuomo, en visite en Israël, s’est rendu dimanche matin au mémorial de la Shoah Yad Vashem de Jérusalem en compagnie du président de l’Etat Ruby Rivlin. Dans l’allocution qu’il a prononcée sur place, il a dénoncé avec véhémence les derniers actes antisémites commis aux Etats-Unis. Il a précisé : « Nous avons subi récemment aux USA une vague d’antisémitisme avec plus d’une centaine de cas et j’ai le regret de dire que cela s’est passé également dans l’Etat de New York ». Les qualifiant de répréhensibles, il a assuré que les autorités ne feraient preuve d’aucune tolérance envers leurs auteurs.

Andrew Cuomo, qui doit rentrer lundi à New York, a prévu de rencontrer encore le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou, de visiter le Kotel, et d’entendre un compte-rendu de la situation au quartier général de la police de la Vieille Ville de Jérusalem. Il doit également présider un déjeuner de travail portant sur le développement économique de l’Etat de New York et d’Israël avec le maire de Jérusalem Nir Barkat.