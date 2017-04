Des anciens directeurs du Shin Bet à un colloque de Shovrim Shetika

Un colloque de l’organisation anti-israélienne Shovrim Shetika se tiendra jeudi à la galerie Barbour à Jérusalem. Deux anciens directeurs du Shin Bet connus pour leurs idées de gauche seront présents et s’y exprimeront: Dany Ayalon et Carmi Gilon. On y verra aussi le Professeur Mordekhaï Kamintzer, vice-président de l’Institut israélien de la Démocratie.

Le thème de cette rencontre est sans détours: « Les dures implications morales que le contrôle des territoires entraînent sur la moralité de Tsahal, sur la démocratie et sur la société ».

Les organisateurs prétendent que « la démocratie israélienne est sous le coup d’une offensive de la part de la droite et des habitants de Judée-Samarie ». Ils disent vouloir « renforcer la lutte de la population contre l’occupation et la limitation de la liberté d’expression ».

Photo Flash 90