Une ancienne Miss Israël parle de sa Techouva

Mor Maman, 21 ans, couronnée Miss Israël en 2014, a décidé de devenir pratiquante. Elle a profité de la ‘journée de la femme’ marquée cette semaine dans le monde entier pour parler sur son compte Instagram de son parcours qui l’a conduite à la Techouva et à son attachement au ‘Maitre du Monde’.

Exprimant son amour immense pour D., elle a indiqué qu’il n’existait pas un seul instant dans la journée où elle ne le remerciait pas. « Il me protège et m’accompagne depuis ma Techouva, il y a six mois ».

Elle a encore précisé qu’elle observait désormais le Shabbat et allait trois fois par semaine à des cours de Tora et à la synagogue. Elle a ajouté qu’elle veillait à s’habiller de façon décente. Pour expliquer son retour, elle a souligné que bien que non religieuse, elle avait toujours eu un lien avec le judaïsme.

« J’ai commencé à me rapprocher de la religion juive lorsque j’ai compris que même si la vie m’avait comblée, je n’avais rien. Je ressens à présent un véritable bonheur qui ne dépend de rien de particulier. Ce rapprochement me fait du bien parce cela m’apprend à être quelqu’un de meilleur ».

Source Chiourim