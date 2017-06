Un ancien refuznik, président de la Knesset, prendra la parole devant le parlement russe !

Le président de la Knesset Youli Edelstein, qui est un ancien refuznik (1984-1987), sera le premier représentant officiel de l’Etat d’Israël à prononcer un discours devant la Chambre Haute du parlement russe.

Evoquant son prochain voyage, Edelstein a confié lundi qu’il était très ému de l’entreprendre. Il a expliqué qu’il avait pour objectif, dans ce déplacement, de ‘développer davantage les excellentes relations entre les deux pays, et plus particulièrement les liens entre la Knesset et le Parlement russe’. Il a rappelé qu’ils coopéraient déjà, de façon remarquable, dans des domaines divers dans un climat de profonde amitié’.

Photo by Hadas Parush/Flash90