Amona: le nouveau yishouv sera créé près de Shilo

Les habitants expulsés d’Amona ont officiellement annoncé que le nouveau yishouv qui sera créé en remplacement sera situé dans le bloc de Shilo, à une dizaine de kilomètres plus au nord. Ils ont choisi une colline sur des terres domaniales où sera établi cette nouvelle localité promise par le Premier ministre en échange de leur accord de quitter Amona. Ils epèrent que les travaux débuteront le plus rapidement possible. Le nouveau yishouv s’appellera ‘Geoulat Tzion’.

Photo Miriam Alster / Flash 90