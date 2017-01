Amona : ‘Nous avons le sentiment d’être trahis’

Alors que les habitants d’Amona touchés par la mesure d’expulsion ont reçu l’ordre de quitter leur maison dans les 48 heures, des centaines de jeunes sont arrivés sur les lieux malgré la fermeture de la voie d’accès du village, pour les soutenir dans cette dure épreuve. La mère d’une habitante, interviewée par Aroutz Sheva, a déclaré : « Nous avons le sentiment d’être trahis ». Elle a rappelé que sa fille s’était installée à Amona il y a 18 ans avec son mari et son premier enfant, et que d’autres jeunes couples avaient choisi eux aussi d’y construire leur maison. ‘Depuis, nous avons eu ici sept nouveaux petits-enfants. Lorsqu’ils sont venus ici, ils n’ont chassé personne. Nous sommes des gens normaux qui travaillons et apportons notre contribution à la communauté. Je ne peux pas croire qu’il n’y a pas de solution ».