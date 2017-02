Amnesty International comdamne le combat quotidien d’Israël contre le terrorisme

L’ONG Amnesty International s’est une nouvelle fois livrée à une attaque en règle contre l’Etat d’Israël, démocratie aux prises quotdiennement avec un terrorisme qui vise indifféremment soldats et civils juifs.

Amnesty a publié son rapport 2016 dans lequel il reprend toutes les thèses arabes palestiniennes et décrit Israël comme un Etat criminel. Le rapport accuse notamment Israël d’avoir « tué » 110 Arabes palestiniens « dont une bonne partie ne représentait aucun danger » (!!!), d’avoir largement violé les droits de l’homme, emprisonné des milliers d’Arabes palestiniens sans jugement et de s’être livré à la torture etc. »

Yaron Blum, un ancien agent du Shin Bet fulmine contre ce rapport « qui place Israël au même rang que le Soudan ou la Syrie ». Il dénonce avec vigueur les militants d’Amnesty International, accusés de calomnie et d’ignorance totale de ce qu’est la complexité de la lutte contre le terrorisme. Il a rappelé que les mises en détention administrative sont autorisées par la Cour suprême et placées sous son contrôle strict, et que les pressions psychologiques exercées sur des prisonniers ne sont utilisées que s’ils sont qualifiés de « bombes à retardement », c’est-à-dire qu’ils ont des informations précises sur des attentats en préparation.

Yaron Blum rappelle aussi que le président d’Amnesty-Israël n’est autre qu’Ishaï Menuhin, activiste d’extrême gauche et membre de plusieurs organisations pro-palestiniennes comme par exemple Yesh Gvoul.

Photo Wikipedia