Amir Peretz critique sévèrement Ehoud Barak

L’ancien Premier ministre Ehoud Barak ne cesse depuis des mois de s’en prendre au Premier ministre Binyamin Netanyahou sous lequel il avait pourtant bien voulu servir de ministre de la Défense. Une peu comme le fait Moshé Yaalon depuis qu’il a quitté le gouvernement.

Parmi les accusations qui sortent régulièrement de la bouche d’Ehoud Barak il y a celle de la « dégradation de l’Etat de droit et de la démocratie ». Cela n’a pourtant pas empêché cet ancien chef militaire d’avertir que « les officiers supérieurs de Tsahal ainsi que ceux du Shin Bet refuseront un jour d’obéir aux ordres à cause de la politique menée par le gouvernement ». Ces propos indignes d’un ancien ministre de la Défense en ont fait bondir un autre, Amir Peretz, pourtant issu du même courant politique. Ce dernier a déclaré: « Ehoud Barak sape les bases de la démocratie et la met en danger au même titre que les décisions anti-démocratiques prises par le gouvernement. Ce genre de déclarations risque d’amener à l’anarchie dans les rangs de Tsahal ». Et de rajouter: « Que dira Ehoud Barak le jour où des soldats sionistes-religieux refuseront d’obéir à un ordre gouvernemental d’évacuer des habitants de Judée-Samarie? Comment réagira-t-il quand des soldats voudront donner la priorité aux consignes de leurs rabbins rapport aux ordres de leurs officiers? Ehoud Barak appelle à l’anarchie et il faut condamner cela avec force ».

Lors d’un discours prononcé à Emek Ha-Yarden, Ehoud Barak avait également « annoncé » une insurrection générale de la population civile contre le gouvernement. Mais quand on se souvient que cet ancien Premier ministre « clairvoyant » avait annoncé en 2011 la chute toute prochaine de Bachar El-Assad et avertissait régulièrement de « tsunamis » politiques contre Israël, on peut être rassuré…

Cette réaction violente d’Amir Peretz n’est certes pas due uniquement aux propos tenus par Ehoud Barak. Ce dernier donne des signes de vouloir revenir en politique et peut-être même dans le cadre du Camp Sioniste. Ils n’y sont pas beaucoup à l’attendre à bras ouverts…

