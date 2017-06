Amir Ohana: « Cesser les transferts d’argent à l’Autorité Palestinienne »

La commission des Affaires étrangères et de la Défense a débattu mercredi d’une proposition de loi du député Eleazar Stern (Yesh Atid) qui vise à faire cesser le versement de salaires aux terroristes par l’Autorité Palestinienne.

Lors de la discussion, le député Amir Ohana (Likoud) a tapé du poing sur la table: « Il est temps de passer des paroles aux actes! Cela fait des années que nous savons que l’Autorité Palestinienne encourage et glorifie le terrorisme, notamment en versant de confortables salaires aux terroristes détenus ou aux familles des terroristes morts. Et le plus absurde dans tout cela, c’est qu’Israël, dont tant de citoyens ont été assassinés par ces terroristes, continue à verser de l’argent à l’AP!! Cesser ce flux d’argent n’est que l’une des mesures nécessaires, il y a encore beaucoup d’autres choses qu’Israël pourrait et devrait faire pour faire cesser cette incitation permanente et sanctionner l’AP!! Mahmoud Abbas n’est qu’un vulgaire terroriste en complet-cravate! ».

Le texte de loi déposé par Eleazar Stern, et qui est soutenu par la coalition, a été adopté en lecture préliminaire. Selon cette loi, Israël retiendra des sommes qu’il verse annuellement à l’AP au titre de la TVA collectée en Judée-Samarie à hauteur des sommes versées aux terroristes ou à leurs familles. Cette aide aux terroristes est une violation flagrante (une de plus) des Accords d’Oslo.

Avant la séance, Eleazar Stern a déclaré: « Il faut mettre fin une fois pour toutes à ce phénomène de salaires versés à des terroristes parce qu’ils ont assassiné des Juifs. C’est de la responsabilité de l’Etat d’Israël de lutter contre le terrorisme et cette loi est indispensable pour la sécurité nationale ».

Durant les mandats de Barack Obama, le gouvernement israélien avait à plusieurs reprises interrompu le versement de la TVA à l’Autorité Palestinienne à titre de sanction après des attentats ou des initiatives anti-israéliennes dans les institutions internationales. Mais cette mesure avait été annulée très rapidement après un coup de fil de Washington qui voulait protéger Mahmoud Abbas.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90