Ami d’Israël. Avraham Azoulay

Plus le temps passe et plus Israël grandit, prend de l’assurance, embellit et réussit. Ce qui lui faudrait en plus de tous ses atouts, c’est un peu de douceur, de compréhension, d’amour venus d’ailleurs. Nous qui vivons ici, ainsi que les Juifs et les pro-israéliens du monde entier, sommes convaincus de l’importance de notre présence sur notre terre. Hélas, la majeure partie des habitants de la planète, pense différemment. On émet des doutes sur notre présence ici, on ne reconnait pas notre lien naturel avec Jérusalem ou H’evron, on voudrait nous amputer de chaque morceau de notre petite terre, comme le Golan, la Judée-Samarie, Jérusalem ou plus encore…

Et soudain, après tant d’années de lutte pour la vérité, pendant lesquelles chaque ministre, artiste ou président ne nous poussaient qu’aux concessions, à la soumission et au retrait, voilà qu’il est arrivé. On croyait recevoir un ami qui allait, pour changer, nous encourager à concéder. Pas du tout, l’ami sincère nous a tout simplement déclaré son véritable amour, envers le peuple juif, la terre d’Israël, et envers Binyamin. Nous n’avions plus l’habitude de ce genre de déclaration affective, profonde et loyale, sans qu’elle soit suivie d’un message de morale culpabilisateur. La famille Trump a tout simplement exprimé son attachement au Kotel et à notre capitale Jérusalem.

Les médias nous avaient annoncé la visite d’un ours gentil mais imposant. Nous avons reçu des paroles au goût de miel et un message franc : ‘’L’Amérique se tient avant tout à vos côtés, elle ne vous laissera pas tomber sous mon administration.’’

Trump avait besoin lui aussi de cette chaleur de la part des Israéliens, il a été copieusement servi.

C’est vrai, nous devons, prendre notre destin en main, en tant que pays libre et indépendant. Mais qui n’a pas besoin de l’expression de confiance, de reconnaissance et d’amour d’un grand frère rassurant et protecteur ?

En 27 heures de visites sur la Terre Sainte, Trump a non seulement été ému, mais il a su aussi renverser l’ordre établi et le regard du monde envers Israël.

Certains diront que nous n’avons besoin de personne et que nous devons faire ce qui est juste et bon pour nous. Hélas, même si D-ieu décide de tout, nous nous devons faire au mieux notre part, car la place que nous occupons sur le plateau des Nations est essentielle.

Et justement, à la veille des élections législatives en France, le choix de celui qui nous représentera au sein du parlement est décisif, c’est pourquoi je tiens personnellement à encourager la candidature de Meyer Habib, qui a toujours défendu courageusement et sans concessions, non seulement notre pays, mais aussi les intérêts des francophones Israël.

Avraham Azoulay

Photo GPO