Les ambassadeurs de l’UE boycottent un voyage sur la voie ferrée Jérusalem-Tel Aviv!

Nouvelle attitude ridicule autant que scandaleuse des ambassadeurs des pays de l’Union européenne. Le ministère des Transports les avait invités pour début juin afin d’effectuer un trajet de présentation sur la nouvelle voie ferrée rapide qui reliera Jérusalem à Tel-Aviv. Le ministre Israël Katz voulait présenter à ces diplomates ce projet national grandiose réalisé en coopération avec des grandes entreprises internationales.

Mais les ambassadeurs ont commencé à décliner l’invitation les uns après les autres au point que le ministère a dû annuler l’activité. La raison invoquée par les ambassadeurs…est que la voix ferrée traverse durant quelques centaines de mètres une zone considérée par l’UE comme « territoire occupé »!

Le ministère des Transports a fait son enquête et il s’avère que c’est l’ambassadeur de l’Union européenne Lars Faboorg-Anderson qui s’est employé a persuader les ambassadeurs à renoncer à leur participation.

Au ministère des Transports on n’a pas du tout aimé ce qui est qualifié à juste titre d’acte de boycott, et on exprime la crainte que ce projet d’infrastructure nationale devienne un nouveau sujet de divergences et de polémiques entre Israël et la communauté internationale.

Le ministre Israël Katz a accusé Lars Faboorg-Andersen « d’ingérence inacceptable dans les affaires intérieures d’Israël ». Il a annoncé qu’il contactera directement les ambassadeurs des pays desquels des compagnies ont collaboré au projet pour leur demander s’ils refusent toujours d’effectuer le trajet! »

Photo Hadas Parush / Flash 90