Ambassade US: Donald Trump reporte sa décision

Soumis à de très fortes pressions arabes et européennes, le président américain Donald Trump a fait savoir qu’il n’annoncera pas sa décision mercredi concernant un transfert de l’ambassade des Etats-Unis à Jérusalem.

Lors de la conférence de presse quotidienne à la Maison-Blanche, le porte-parole adjoint de la Maison-Blanche Hogan Gidley a fait savoir « qu’en raison de l’intérêt énorme suscité par cette question dans la communauté internationale, le président américain fera connaître sa décision ultérieurement ». Elle a rajouté le refrain habituellement entendu: « Il ne s’agit pas de savoir si, mais quand ce transfert sera effectué ».

Selon certains observateurs, ce report aurait pour objectif de « faire passer la pilule » d’une reconnaissance officielle de Jérusalem comme capitale d’Israël, prévue lors d’un important discours que doit prononcer Donald Trump mercredi. Il s’agirait alors d’un moyen pour le président américain de couper la poire en deux en faisant une déclaration historique mais non suivie d’effet pour l’instant, toujours dans l’espoir de faire redémarrer des pourparlers israélo-palestiniens.

Selon des sources à Washington, le président lui-même serait favorable au transfert de l’ambassade à Jérusalem, mais ses conseillers tentent de l’en dissuader principalement à cause des menaces proférées par le monde arabe et l’Autorité Palestinienne. Celles-ci ont atteint un sommet lundi lorsqu’un haut-responsable de l’AP et proche conseiller de Mahmoud Abbas a averti qu’en cas d’annonce de reconnaissance ou de transfert, « ce sont les citoyens israéliens et américains qui risqueraient d’en payer le prix ». Un chantage immonde typique. Le Département d’Etat a d’ailleurs demandé à toutes les ambassades américaines à travers le monde de redoubler de vigilance en cas de déclaration de reconnaissance.

Le président français Emmanuel Macron avait lui-aussi exprimé son « inquiétude » quant à une déclaration de reconnaissance de Jérusalem comme capitale d’Israël. La « belle » tradition française.

Le président du Parti républicain en Israël, Dr. Mark Zell a tenté de tempérer la déception israélienne en indiquant que même une déclaration de reconnaissance constituerait déjà un pas d’une importance historique car ce serait un tournant dans la politique américaine menée depuis soixante-dix ans.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90

מהלך היסטורי. צל

עם זאת הוא מדגיש כי הדברים יהיו תלויים באופי הניסוח של הכרזת הנשיא טראמפ. « ההכרה, אם תנוסח נכון, תהיה אולי יותר חשובה מהעברת השגרירות. עם זאת אנחנו רוצים את העברת השגרירות בגלל הסמליות של ירושלים, מעבר לזה שיש הבטחה של הנשיא וסגן הנשיא במהלך המרוץ לנשיאות ».

« אני יכול לומר בוודאות שהנושא הזה נידון בצורה רצינית ביותר בבית הלבן, בניגוד לנשיאים קודמים שהטילו את העיכוב הזה באופן אוטומטי. לכן הבית הלבן תחת טראמפ ופנס מאוד רוצים להעביר את השגרירות, הסיבה היחידה שלא להעביר זו ההשפעה השלילית כביכול לשיחות עם הפלסטינים ».