Ambassade des Etats-Unis: propos ambigus de Rex Tillerson

A un peu plus d’une semaine de l’arrivée en Israël de Donald Trump en Israël, le secrétaire d’Etat US Rex Tillerson a tenu des propos qui semblent confirmer que le président américain a renoncé à sa promesse électorale de transférer l’ambassade des Etats-Unis à Jérusalem.

Sur la chaîne NBC, Rex Tillerson a d’abord déclaré que Donald Trump n’a pas encore pris de définitive sur cette question, mais il a poursuivi: « Le président Donald Trump étudie avec le plus grand sérieux les positions israélienne et palestinienne sur cette question. Il est très prudent, et réfléchit pour voir si un tel transfert serait utile ou nuisible au processus de paix du point de vue israélien, car les répercussions seraient nombreuses dans la région et dans le bassin méditerranéen ».

Parallèlement, les pressions s’accentuent sur le président américain à l’approche de son voyage. Des milieux républicains l’exhortent à honorer sa promesse, tenant compte du fait que le 30 mai est la date butoir pour la signature du fameux décret présidentiel qui repousser de six mois en six mois un tel transfert souhaité par le Sénat depuis 1995. Le dernier décret avait été signé il y a six mois par Barack Obama.

Autre signe inquiétant, le nouvel ambassadeur américain David Friedman, qui arrive lundi en Israël, travaillera depuis l’ambassade des Etats-Unis à Herzliya et non comme annoncé il y a quelques semaines depuis le consulat général à Jérusalem.

En Israël, les pressions se font plus fortes sur le Premier ministre également. Le ministre de l’Education Naftali Benett exige de Binyamin Netanyahou qu’il demande officiellement au président américain lors de sa visite qu’il reconnaisse Jérusalem comme capitale une et indivisible d’Israël et qu’il transfère l’ambassade américaine à Jérusalem. « Il s’agira d’une décision historique qui rapprochera Israël d’une paix réelle, car tout accord qui comprendrait la partition de Jérusalem serait voué à l’échec », écrit Naftali Benett pour répondre à l’interview de Rex Tillerson.

19h50: le Premier ministre Binyamin Netanyahou a lui-aussi tenu à répondre à l’interview de Rex Tillerson à la chaîne NBC. Dans un communiqué, Binyamin Netanyahou indique: « Nous affirmons sans cesse la même chose à l’Administration américaine. Non seulement un transfert de l’ambassade ne nuira pas à la paix, mais au contraire, il réparera une injustice historique et fera une fois pour toutes exploser le fantasme palestinien qui prétend que Jérusalem n’est pas notre capitale ».

