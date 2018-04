Amar’e Stoudemire, star de la NBA, se convertit au judaïsme

L’ancienne star de la NBA, Amar’e Stoudemire, déclare depuis des années avoir des racines hébraïques. Il a étudié le judaïsme et a pratiqué la Halakha comme un juif. Aujourd’hui, il officialise les liens en se convertissant au judaïsme.

Amar’e Stoudemire, 35 ans, a déclaré à Jon Frankel, journaliste sportif à HBO, lors d’un événement à l’Université de Harvard dimanche, qu’il était « en train » de se convertir.

Frankel a d’abord demandé à Stoudemire s’il voulait devenir un citoyen d’Israël, un pays où il a vécu brièvement en jouant pour Hapoel Jérusalem l’an dernier, un club qu’il possède en partie. Stoudemire ayant répondu qu’il essayait de devenir citoyen israélien, Frankel a demandé s’il devait se convertir avant d’obtenir le statut de citoyen.

La réponse de Stoudemire était très claire : certes il se convertit pour s’acclimater à la culture en Israël et aussi pour demander la citoyenneté, mais ce n’est pas sa motivation . « Mon chemin sur cette voie n’a vraiment rien à voir avec la citoyenneté, c’est vraiment un véritable voyage spirituel, et mon but est d’entrer dans le royaume d’Israël. »

« A chaque fois que vous essayez de vous redéfinir, vous vous convertissez, que ce soit une conversion religieuse ou simplement une amélioration personnelle », a-t-il dit. « Je pense que la conversion d’un point de vue religieux vous permet de vraiment regarder le point de vue biblique d’un point de vue différent. »

Source: Tribune Juive

