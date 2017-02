Alya: arrivée d’olim de la communauté « Bné Menashé »

Le Rassemblement des exilés se poursuit peu à peu, mais inexorablement. Quelque sept-cent membres de la communauté des Bné-Menashé sont attendus ces prochaines semaines en provenance d’Inde. Deux groupes d’une centaine de personnes en tout arriveront déjà mardi et jeudi de l’Etat de Mizoram, dans le nord-est du pays.

Cette alya est assurée par l’organisation Shavei Israël en collaboration avec le ministère de l’Intégration et de l’alya. Le dernier groupe de Bné-Menashé à être arrivé en Israël datait de 2014. Ces olim seront installés à Nazareth Ilit où vit déjà une importante communauté des Bné-Menashé.

Michaël Freund, fondateur et président de Shavei Israël a exprimé son émotion et sa joie en vue de cette opération prévue pour 2017 et qui voit arriver en Israël cette communauté exilée depuis 2.700 ans. Il a exprimé son espoir que les sept-mille membres de cette communauté qui vivent encore en Inde et attendent leur tour pourront réaliser leur rêve dans un proche avenir.

Les Bné-Menashé, répartis dans plusieurs Etats du nord-est de l’Inde ont une forte tradition qui les ramène à la tribu de Menashé qui fit partie des dix tribus du Royaume d’Israël exilées vers l’orient au 8e siècle avant l’ère actuelle. En 2005, le grand rabbin d’Israël de l’époque, rav Shlomo Amar avait officiellement reconnu leur judéité après des recherches poussées.

L’organisation Shavei Israël est très active pour retrouver autant que faire se peut des traces de ces « tribus perdues » dans certains pays d’extrême-orient.

