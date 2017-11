Alstom a remporté un contrat concernant le Tramway de Tel Aviv !

Alstom a annoncé ce mardi en fin de matinée avoir remporté un contrat d’une valeur supérieure à 90 millions d’euros attribué par NTA (Metropolitan Mass Transit System LTD) concernant le développement, la fabrication, l’approvisionnement, la livraison, l’installation, les essais, la mise en service, la garantie et la maintenance du système de signalisation et de commande des trains pour les 90 véhicules du projet de nouvelle ligne rouge du tramway de Tel-Aviv….Détails……

Les services de maintenance couvrent une période de 10 ans, plus une option de 6 années supplémentaires ainsi qu’une option pour la fourniture des systèmes de signalisation de 30 véhicules supplémentaires.

La Ligne rouge entrera en service commercial en octobre 2021 et devrait transporter environ 200.000 passagers par jour.

Longue de 24 kilomètres, cette ligne traversera 5 municipalités (Bat Yam, Tel Aviv-Jaffa, Ramat Gan, Bnei Brak et Petach Tikva) et comprendra une section souterraine de 11 kilomètres qui sera construite entre les villes de Tel-Aviv, Ramat Gan et Bnei Brak.

La ligne rouge est l’un des couloirs de circulation les plus fréquentés de la zone métropolitaine de Tel-Aviv et la densité de population le long de ce couloir est l’une des plus fortes de cette zone.

Source Cercle Finance / koide9enisrael