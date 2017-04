Allumer une veilleuse virtuelle pour le Yom Hazikaron

A l’approche de la Journée du Souvenir pour les soldats tombés au champ de bataille et pour les victimes du terrorisme, le lundi 1e mai prochain, le ministère de la Défense a créé une nouvelle application sur son site ‘izkor’. Elle a pour but de ‘renforcer le lien affectif et l’identification des citoyens israéliens, et plus particulièrement les jeunes, avec cette journée solennelle’. Par l’intermédiaire de cette application, les internautes pourront allumer une veilleuse virtuelle en souvenir de proches ou de tous ceux qui ont perdu la vie en défendant le pays. Ils ont aussi la possibilité d’écrire un message personnel, d’évoquer des souvenirs ou d’exprimer ce qu’ils ressentent.

Le ministre de la Défense Avigdor Lieberman a inauguré cette application en allumant virtuellement une veilleuse. Dans le texte qu’il a joint, il a indiqué: « A l’occasion du Yom Hazikaron, il est de notre devoir en tant que peuple et en tant que nation de nous unir dans le souvenir de nos fils et de nos filles qui sont tombés dans le combat pour l’indépendance d’Israël ». Pour allumer une veilleuse virtuelle, il suffit de cliquer sur ce lien.