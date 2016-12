Une cérémonie a été organisée mercredi soir, pour l’allumage de Hanouka, sur la tombe de Josué, Yoshoua Bin Noun, dans le village arabe de Kifl Hares, près de la ville d’Ariel, en Samarie. Parmi les participants, on comptait des dirigeants de localités juives de la région et des officiers de Tsahal. L’entrée dans le secteur, rappelons-le, ne peut s’effectuer que sous escorte militaire et en coordination préalable avec l’armée.

En début de semaine, une cérémonie similaire a eu lieu au Kever Yossef, la tombe de Joseph, à Shehem. Yehouda Mansbach a alors allumé une Hanoukia qui a appartenu à son grand-père, le Rav Akiva Posner, rabbin de la ville de Kiel en Allemagne. Elle est devenue célèbre grâce à une photo prise en 1932 où elle apparait sur le bord d’une fenêtre avec, en toile de fond, une croix gammée déployée sur un bâtiment se trouvant juste en face.