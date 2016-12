Allumage de Hanouka émouvant à Berlin

Le fils de Dalia Elyakim hy’d, la victime israélienne de l’attentat perpétré à Berlin la semaine dernière, qui a fait 12 morts et une cinquantaine de blessés, a allumé les bougies de Hanouka, mardi soir, lors d’une cérémonie particulièrment émouvante qui a eu lieu à la Porte de Brandebourg.

Or Elyakim est venu au chevet de son père Rami, grièvement blessé dans cette attaque et encore hospitalisé dans un état grave. L’allumage de la Hanoukia, organisé par le rabbin Yehouda Teichtal, rabbin de la communauté juive de Berlin, s’est déroulé en présence de nombreux membres du gouvernement allemand et de représentants des trois religions, judaïsme, christianisme et islam.

Dans son discours, le Rabbin Teichtal a déclaré notamment que ‘l’attaque portée contre la ville la semaine dernière était un acte abominable qui visait clairement les trois religions’. Il a ajouté : « Il était dirigé contre le monde démocratique et contre les valeurs de la paix et de la tolérance ».