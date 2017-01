Une allocation chauffage pour 200 000 personnes âgées

La commission parlementaire du Travail, du Bien-être social et de la Santé a entériné à l’unanimité un accord conclu entre le ministère des Affaires sociales et les Assurances nationales (Bitouah’ Leoumi) selon lequel 200 000 personnes âgées devraient recevoir une allocation chauffage d’un montant de 182 shekels. Celles qui habitent dans des secteurs où le froid est plus intense auront droit à une subvention plus importante s’élevant à 530 shekels. Photo Flash 90