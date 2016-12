Allemagne: le terroriste était un musulman pakistanais

Après avoir hésité et traîné les pieds, les autorités allemande n’ont pu que reconnaître que l’attentat de Berlin a été comme la quasi-totalité des attentats perpétrés dans le monde le fait d’un terroriste musulman. Les forces spéciales de la police allemande ont investi l’ancien aéroport de Tempelhof à Berlin, devenu le centre d’accueil de milliers de migrants et où séjourne le réfugié pakistanais de 23 ans qui a assassiné douze personnes lundi avec un semi-triller. Le terroriste était arrivé en Allemagne au mois de février. Il était déjà connu des servieces de police pour de la petite délinquance et avait utilisé plusieurs identités différentes.

Il avait volé le camion à un chauffeur polonais dont le corps a été retrouvé dans une voiture après l’attentat.

Photo Illustration