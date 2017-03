Allemagne: Binyamin Netanyahou classé parmi les pire dictateurs de la planète!

Deux journaux paraissant à Hambourg et Berlin ont publié une liste des « sept dictateurs les plus fous de la planète ». Le Hamburger Morgenpost et le Berliner Kurier ont cité des noms attendus tels que le nord-coréen Kim Jong-un, le syrien Bachar El-Assad, le président russe Vladimir Poutine, l’ayatollah Khamenei, le président du Zimbabwe Robert Mugabe et le président philippin Rodrigo Duterte. Mais ils y ont également inclus Binyamin Netanyahou!!! Et pour expliquer ce choix scandaleux évoquent « le refus constant de Netanyahou d’accepter la solution des deux Etats ainsi que sa frénésie à la construction juive afin de provoquer les Palestiniens ». Voilà de quoi en faire un dictateur sanguinaire!

En réaction, l’ambassade d’Israël à Berlin a publié une vigoureuse protestation: « Le fait que le Premier ministre d’un Etat démocratique soit ainsi placé parmi certains des pires dictateurs de la planète indique quel est le niveau de compréhension des affaires du monde par les employés de ces journaux. Il faut souhaiter que l’antisémitisme de ce style disparaîtra le plus rapidement possible ».

Un tel classement venant de médias allemands ne manque pas de piquant…

Photo Wikipedia