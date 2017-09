AliyahExpress: Une assistance personnalisée

Ron Keli et Tamir Levy sont deux Israéliens que la vie a sensibilisés de près au sort des olim. Tamir est le fils d’une ola et Ron est marié à une belge qui a décidé de s’installer en Israël, il y a quelques années.

Prenant conscience de la quantité d’obstacles que doivent surmonter les olim, ils ont décidé de créer AliyahExpress, un organisme privé qui se propose d’aider à l’installation et à l’intégration des nouveaux immigrants.

Une bonne connaissance du terrain pour une meilleure orientation

»Ce qui fait notre différence avec les associations classiques, c’est que nous sommes nés ici et que nous connaissons très bien le terrain », nous expliquent Ron et Tamir.

»Le service que nous fournissons est utile et abordable pour chaque Olé Hadash. AliyahExpress vous aide à vous préserver de toute dépense inutile ou supplémentaire pouvant survenir, en raison d’un manque de connaissances du marché israélien, de la barrière linguistique ou des différences culturelles. AliyahExpress offre ses services à un prix correct et adapté à chacun. L’investissement réalisé sur nos services ne sera rien comparé aux fonds que vous pourrez sauvegarder par la suite », précisent-ils.

Des services adaptés et personnalisés

AliyahExpress assiste les olim depuis la préparation de leur alya. »Notre équipe est composée d’olim de plusieurs pays, dont évidemment la France. Notre directeur clientèle est d’ailleurs français. Nous établissons un profil des olim en fonction de leur situation familiale, économique, etc. A partir de ce bilan nous proposons des services sur-mesure ».

Tous les domaines sont couverts: aide aux démarches administratives, aide pour trouver un logement, assistance dans le choix des écoles, aide à la recherche d’emploi ou à l’achat d’une voiture, accompagnement dans toutes les démarches pour les caisses maladies, banques, abonnements téléphoniques, et le tout décliné en fonction des besoins précis de chacun. « AliyahExpress aide à trouver les meilleurs fournisseurs afin de bénéficier des meilleures offres, prix, des techniciens compétents et toute l’aide professionnelle. Elle vous épargne les tracas et les maux de tête de la localisation, des achats, de la comparaison des prix et de la négociation avec les fournisseurs qui peuvent parfois profiter de votre méconnaissance du marché ». Cerise sur le gâteau: AliyahExpress vous recommande même les lieux à visiter dans le pays, pour mieux connaitre votre nouvelle maison!

»Notre objectif est vraiment de faire en sorte que les olim qui font appel à nos services se sentent entourés. Nos services sont adaptés à leurs attentes. Ils sont pris en charge individuellement par un représentant personnel. Ils peuvent toujours s’adresser à nous, pour toute interrogation ou difficulté, en plus du programme d’assistance que nous leur appliquons », précise les fondateurs d’AliyahExpress.

Un résultat probant

»En trois ans d’existence, aucune des personnes que nous avons aidée n’est repartie ou souffre d’un manque d’intégration », se félicitent Tamir et Ron. Et ils ont l’explication: »Notre vie personnelle nous amène à être des deux côtes du miroir. Ainsi nous faisons bénéficier à nos clients d’une double expérience qui porte ses fruits ».

Nous concluons cet entretien par la philosophie qui anime l’équipe d’AliyahExpress: » À AliyahExpress, nous considérons chaque Olé Hadash comme un individu particulier. Nous nous adressons à chacun avec distinction afin de mieux répondre à ses besoins ».

Pour plus de renseignements:

Tél: Israël 053-2411559 / France +33-977553148

www.aliyahexpress.com