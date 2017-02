Alinea Rose. A vendre avec vieux monsieur

Au mois de mai prochain, la scène israélienne accueillera la pièce « Alinea Rose » d’Annick Perez, interprétée par Paul Barge et Laura Guiaro.

LPH s’est entretenu avec Annick Perez, celle qui a imaginé ce scénario un peu surréaliste mais qui amène à réfléchir sur les relations intergénérationnelles, grâce à un texte puissant et un humour décalé.

Comment vous est venue l’idée de cette pièce ?

J’étais au restaurant, je voulais commander quand je suis tombée sur un entrefilet dans un magazine : « Un vieil homme vendu avec un appartement. » Je n’ai rien commandé, je suis montée tout de suite chez moi et j’ai écrit la pièce d’une traite.

Quel est votre parcours ?

Je viens des Beaux-Arts, j’ai fait une vingtaine d’exposition dans de grandes galeries d’Art, en 1998, j’ai publié mon premier roman, un Biopic imaginaire qui racontait la vie de PIERRE et de JEAN-JACQUES GOLDMAN. J’ai été remarquée, nominée dans plusieurs prix, puis j’ai publié « LUKA » chez Fayard. J’ai également publié trois autres romans, « Des Yeux trop noirs » chez EMH, « Je cherche Goldie » chez Michalon et « You’re Beautiful » chez Philippe Rey.

Et le roman, c’est fini ?

Pour le moment, oui, il y a cette pièce avec 2 acteurs magnifiques. A Paris, on a joué à guichets fermés chez Claude et Salomé LELOUCH avec Pierre Santini et Sophie Rodigues. Il y a eu des prolongations. La pièce est aujourd’hui reprise par PAUL BARGE, le magnifique « NUMA » des gens Mogador. Il a 73 ans aujourd’hui. LARA GUIRAO qui joue » ROSE » est actrice et chanteuse, c’est surtout la comédienne fétiche d’un énorme réalisateur français, BERTRAND TAVERNIER. Ces acteurs veulent jouer à Jerusalem, en Istraël. Ils sont emballés !

Quelle est la critique qui vous a le plus touchée pour cette pièce Alinéa-Rose ?

Celle de Patrice Leconte (Les bronzés etc) qu’il a dit dans son interview France 2 « C’est une très belle pièce à l’écriture chaotique, étonnante ». Je connais cette critique par coeur.

Quelle est votre souhait ?

Qu’elle plaise aux spectateurs israéliens, et surtout c’est très émouvant pour un auteur juif d’être jouée à Jérusalem! Vous vous rendez compte?

